Facebook fue lanzado el 4 de febrero de 2004 por Mark Zuckerberg, junto a otros estudiantes de la Universidad de Harvard y compañeros de habitación, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz y Chris Hughes.

Está disponible en español desde febrero de 2008. Al día de hoy, Facebook es la red social más usadas del mundo, hasta el 2020 encabezaba el ranking de las redes sociales con más usuarios activos, con aproximadamente 2.4 millones, según datos de DataReportal.

Cuando la plataforma se lanzó en el 2004 se llama “The Facebook”, y estaba solo disponible para las personas con una dirección de correo electrónico de Harvard. En ella los usuarios podían conectar con otras personas, compartir intereses e incluir información personal como horarios de clase.

Al mes de haberse estrenado, la mitad de los estudiantes de la prestigiosa universidad ya estaban inscritos, por lo que comienza a habilitarse para otras Universidades como Yale, Columbia y Stanford.

Para finales de 2004 la popular red social ya estaba abierta a casi todas las universidades en los Estados Unidos y Canadá con alrededor de un millón de usuarios.

