El uso de las aplicaciones para leer códigos QR incrementó desde el año pasado, ya que en diversos establecimientos, farmacias, restaurantes, centros comerciales, entre otros, optaron por usar los códigos QR para que las personas no tuvieran contacto con objetos con el fin de reducir la propagación de contagios por Covid-19.

Es por ello, que varios usuarios de teléfonos inteligentes descargaron alguna app para poder leer los códigos QR. Sin embargo, se detectó una aplicación que contiene un virus y puede dañar los móviles.

En Techbit te contamos los detalles de la app que reportan que está infectando de virus a los usuarios de Android.

De acuerdo con la compañía de ciberseguridad Malwarebytes, que funciona para Microsoft Windows, ​macOS​ y Android, la cual detecta y elimina los softwares maliciosos; alertó que la app Barcode Scanner contrajo un código malicioso después de su última actualización.

“A fines de diciembre pasado comenzamos a recibir una llamada de socorro de los patrocinadores de nuestro foro. Los usuarios estaban experimentando anuncios que se abrían a través de su navegador predeterminado de la nada. […] un usuario descubrió que provenía de una aplicación instalada desde hace mucho tiempo, Barcode Scanner”, resaltó Malwarebytes en un comunicado.

Si bien, la app de Barcode Scanner tenía más de 10 millones de descargas y una calificación de 4.4 estrellas en Google Play. Incluso, era una de las primeras opciones de apps para leer códigos QR. No obstante, con su más reciente actualización del día 4 de diciembre, reportan que se agregó un código maliciosoque no estaba presente en las versiones anteriores de la aplicación. Lo cual genera un comportamiento irregular de los dispositivos Android. El malware instalado en la app hace que el navegador web predeterminado se abra por sí solo sin que sea necesaria la interacción del usuario.

Reportan que también realiza otras actividades independientes en los usuarios de Android, como mandar al usuario a un sitio web con anuncios que indican que el dispositivo tiene un virus y a través de otra propaganda invita a descargar archivos maliciosos, los cuales aseguran solucionar el problema y limpiar el móvil.

Malwarebytes informó a Google Play que la app de Barcode Scanner contenía un virus, por lo que se retiró del sitio de compras. Pero ojo, al eliminar una app de la tienda Google Play no significa que se borrará de los dispositivos Android que ya la tienen descargada. Sin embargo, si no sabes cómo asegurarte de que tu móvil está contagiado del virus o qué debes hacer, aquí te damos unas sugerencias para que lleves a cabo y no tengas ningún problema.

¿Cómo saber que la app tiene el virus?

La aplicación de Barcode Scanner funciona de inmediato después de ser actualizada o a los pocos minutos si se descarga por primera vez, ya que empieza a atacar a los usuarios con adware y redireccionamientos web automatizados a sitios web maliciosos sin la interacción del usuario.

¿Qué hacer si tengo la app Barcode Scanner?

Actualmente, el servidor de Google Play Protect no ha eliminado la aplicación de todos los dispositivos afectados, sólo la borró de la tienda de Google, por ello el procedimiento debe ser manual.

Lo que recomiendan los expertos es que desinstales lo más pronto posible la app para leer códigos QR e instales un escáner de malware para Android. También con el escáner antivirus puedes revisar el estado del dispositivo.