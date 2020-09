El mensajero más popular y usado del mundo es WhatsApp desde hace ya varios años. Es una herramienta a la que le podemos dar todos los tipos de usos: personales, educativos, laborales, de ocio puro, pero para muchos se convierte en un canal para atacar a otros usuarios.

Existen mensajes que pueden literalmente destruir tu WhatsApp, haciendo que éste se quede bloqueado y no puedas recuperar su información. Esto lo hacen ciberdelincuentes por medio de mensajes un poco misteriosos. Lo que ocurre es que capturan tu cuenta y te eliminan todo. Tienes que reinstalar la app pero los mensajes se vuelven irrecuperables.

Sobre ese tema, el canal especializado en WhatsApp, WaBetaInfo señaló que en las últimas semanas se ha empezado a aplicar un método por medio del cual se bloquean las cuentas de WhatsApp de los usuarios.

I raised this issue some weeks ago. My followers told that this is called "Binario", "Contact bombs", "Trava Zap", "Crashers" or simply "message/vcard crash".

It's very complicated to explain, but these messages can crash WhatsApp every time you open the app. https://t.co/yhOn8OymIF

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 16, 2020