Apple acaba de anunciar el evento donde se espera ver el iPhone 12 y otros productos, justo después de descubrirse el hashtag preparado para la keynote en Twitter. El día 15 de septiembre, habrá una keynote en formato online y abierto a todo el público. De esta manera, se pone fin a varias semanas de rumores e incertidumbre por la pandemia de coronavirus, que sigue generando dificultades en todo el mundo.

Looks like I was correct about there being a Press Release today, just not about what was in it.

GG @markgurman pic.twitter.com/vzj6TCnrD5

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 8, 2020