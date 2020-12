La empresa de comunicaciones a través de internet, Zoom Video Communications, Inc., informó que su plataforma de videoconferencias Zoom no tendrá límite de tiempo, en el caso de todos los usuarios de la versión gratuita de este servicio, durante Navidad y Año Nuevo.

Concretamente, el uso ilimitado en México y en todo el mundo será desde las 9:00 am del 23 de diciembre hasta las 5:00 am del 26 de diciembre y, desde las 9:00 am del 30 de diciembre hasta las 5:00 am del 2 de enero.

“COVID-19 cambió la forma en que vivimos, trabajamos y festejamos en 2020”, señaló la empresa y agregó que eliminará el límite de 40 minutos en cuentas gratuitas para uso ilimitado en todo el mundo.

Esta implementación será automática por lo que las personas no tendrán que hacer nada para disfrutar de este beneficio. Solamente al conectarse, como normalmente lo hacen, podrán disfrutar la comunicación por tiempo ilimitado (en los días arriba señalados).

La mejor experiencia en videollamadas

Asimismo, la empresa aprovechó para hacer las siguientes recomendaciones para asegurarse de que todos tengan una buena experiencia de comunicación remota con sus amigos, familiares y seres queridos.

1. Proteja su sesión de invitados no deseados solicitando una contraseña de reunión para ingresar y activar las salas de espera, y no comparta sus ID en redes sociales u otros foros públicos.

2. Aprenda a usar Zoom con consejos básicos y respuestas a preguntas frecuentes.

3. Descargue fondos virtuales festivos y diviértase con nuestros filtros de video.

4. Sea creativo al usar Zoom. Organice fiestas virtuales para conectarse con familiares y amigos.

5. No olvide actualizar su versión de Zoom para asegurarse de tener los últimos productos y funciones de seguridad, o regístrese para obtener una cuenta gratuita para programar y organizar reuniones.