Fue hace tan sólo un par de meses que Google y Jio anunciaron el celular Android 4G más barato del mundo y la expectativa se alzó muchísimo. Y es que Jio es la mayor operadora india del momento; ahora, las características y fecha de salida de este dispositivo por fin se filtraron y los usuarios están más que impactados.

Este teléfono inteligente estará “extremadamente optimizado”, a pesar de contar con Google Go y un precio más que ajustado; llevara el nombre de JioPhone Next y promete ser “el Android más barato del mundo” según Google y sus creadores, por lo que viene con un hardware bastante modesto; sin embargo, aún no se ha establecido un precio final.

¿Cuáles serán las características de este teléfono Android?

Según se ha filtrado, el JioPhone Next tendrá un procesador Qualcomm Snapdragon 215, el chip más modesto de la compañía americana, lanzado en el año 2019. Su pantalla tendrá resolución HD +, con un tamaño pequeño. Contará con antenas 4G, con WiFi 5 y Bluetooth 4.2. También se espera que lleve una cámara trasera de 13 megapíxeles con sensor OmniVision OV13B10 y una cámara frontal de 8 megapíxeles.

Será capaz de grabar en 1080 Full HD y soporte para HDR. En cuanto al software, poseerá el sistema operativo Android Go 11, una versión recortada de Android para smartphones económicos. El lanzamiento de este dispositivo está previsto para el 10 de septiembre en India; por el momento no hay información acerca de si llegará a México o América Latina. El precio oficial no se conoce, pero las compañías prometen que será extremadamente económico.

Android Go es una versión reducida de la distribución Android diseñada para teléfonos inteligentes de gama baja y ultra económicos, disponible por primera vez para Android Oreo. Está pensada para smartphones con 2 GB de RAM o menos.