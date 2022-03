Apple ha decidido generar sus propias medidas en respuesta a la situación de violencia derivada de la invasión de Rusia contra Ucrania la semana pasada.

De acuerdo con Reuters, la compañía informa que se estará limitando la venta de productos en el país, retirando las apps de RT y Sputnik de las tiendas de aplicaciones fuera de Rusia, además de que deshabilitó el tráfico y los incidentes en vivo en Apple Maps en Ucrania.

Apple menciona que detuvieron “todas las ventas de productos en Rusia” y que desde la semana pasada pararon “todas las exportaciones a nuestro canal de ventas en el país“.

Aunque de momento la tienda en línea de Apple en Rusia continúa funcionando, el proceso de compra menciona en el apartado de entrega que productos como iPhone y Mac están “actualmente no disponibles“.

La compañía también informa que decidieron dar de baja las aplicaciones de los medios rusos RT News y Sputnik News (bloqueados por otras plataformas), que ya no se encuentran disponibles para su descarga desde la App Store fuera de Rusia, y que servicios como Apple Pay se encuentran limitados.

En el caso específico de Apple Maps, señalaron que se encuentran deshabilitados el tráfico y el reporte de incidentes en vivo, como una medida de seguridad y precaución para los ciudadanos ucranianos.

According @googlemaps, there is a "traffic jam" at 3:15 in the morning on the road from Belgorod, Russia to the Ukrainian border. It starts *exactly* where we saw a Russian formation of armor and IFV/APCs show up yesterday.

Someone's on the move. pic.twitter.com/BYyc5YZsWL

— Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) February 24, 2022