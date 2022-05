Inmediatamente después de las filtraciones del analista Ming-Chi Kuo que afirman que Apple abandonará su conector Lightning patentado en favor del estándar USB-C en futuros iPhones, Mark Gurman de Bloomberg ha añadido credibilidad al rumor. Gurman afirma que “personas con conocimiento de la situación” le dicen que ya se están realizando pruebas para reemplazar Lightning con USB-C.

Para aquellos que están cansados ​​de hacer malabarismos con docenas de cables diferentes, esta es una gran noticia. Kuo dijo en el pasado que Apple era reacia a deshacerse de su conector Lightning, un conector que los dispositivos que no son de Apple no utilizan, porque era mejor para la “rentabilidad del negocio de los MFI” y porque es más resistente al agua que el USB. Pero no hay debate en contra de la conveniencia de poder usar el mismo cable para todos tus dispositivos.