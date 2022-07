En la era de la híper información, los dispositivos móviles se han convertido en una especie de extensión del cuerpo humano, una necesidad que, incluso, crece día con día, mientras en el mundo entero, la conectividad sigue avanzando a pasos agigantados.

A estas alturas, no cabe duda que Apple es una de las empresas más importantes de la historia y, a su vez, una de las más innovadoras, hecho que se puede comprobar con cada uno de sus lanzamientos, desde el icónico iPhone, pasando por el iPad, iWatch, la Mac, entre otros más.

Hace unas semanas, la compañía dio a conocer algunos de los detalles que traerá consigo su nuevo sistema operativo, el iOS 16, que llegará con la nueva generación de dispositivos iPhone, el iPhone 14, mismo que se prevé que será lanzado en septiembre de este año.

Dentro de la amplia gama de productos de la tecnológica, se sabe que el iPhone es el más popular y, por consecuencia, el más vendido. Datos de Apple hablan que, durante el segundo trimestre del año fiscal 2022 finalizado el pasado 26 de marzo, tuvo ingresos récord por 97 mil 300 millones de dólares, un aumento importante del 9 por ciento interanual, además de ganancias trimestrales por acción diluida de $1.52 dólares.

Ahora bien, un aspecto importante es el hecho de que Samsung, la competencia de la empresa de la manzana, registró un crecimiento del nueve por ciento en ventas respecto al año pasado, alcanzando, inclusive, un 24 por ciento de cuota en el mercado, según el reporte Servicio Market Pulse de Counterpoint Research.

Ahora, de cara al lanzamiento del iPhone 14 y su nuevo sistema operativo, iOS 16, Apple ha decidido llevar a cabo un sentido homenaje a uno de sus fundadores y, en definitiva, una de las personalidades más influyentes de la historia moderna: Steve Jobs.

De acuerdo con lo que se ha informado, para este iOS 16 la compañía traerá de regreso uno de los wallpapers (fondo de pantalla) clásicos del dispositivo.

Hablamos de la imagen donde se ve a un par de peces payaso que, de hecho, fue el fondo de pantalla que el fundador de la compañía utilizó en la presentación del primer iPhone en el año 2007.

Some users appear to be seeing a new Clownfish wallpaper in iOS 16 beta 3. This is the wallpaper Steve Jobs used when the original iPhone was announced in 2007 — but it never actually ever shipped with any iPhone. Here we are 15 years later. https://t.co/OLTvb1KVJG

— Mark Gurman (@markgurman) July 6, 2022