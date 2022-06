La Unión Europea ha aprobado el USB-C como obligatorio para todos los smartphones a partir de 2024. Todos los dispositivos pequeños y medianos vendidos en la región, como los smartphones, deberán tener este puerto para carga, y eso incluye a los iPhone.

Exactamente, “para otoño de 2024”, el USB-C se convertirá en el puerto de carga común para todos los smartphones, y otros dispositivos, en la Unión Europea. Es decir, Apple tendrá que abandonar su puerto Lightning.

El impacto directo del nuevo acuerdo es, sin duda, el iPhone y su puerto propietario Lightning. Apple, a pesar de que desde los inicios de las conciliaciones y pláticas se posicionó en contra alegando que “ahoga la innovación”, ahora está obligada a acatar las normas, abandonar Lightning e integrar USB-C en los iPhone. Eso, o enfrentar las posibles consecuencias de la Unión Europea.

The Verge reporta que en conferencia de prensa, el ponente de la Unión Europea, Alex Agius Saliba, dijo:

We have reached a deal on the common charger! 🔌👏

✔️mobile phones, tablets, e-readers, digital cameras & more #USBtypeC

✔️harmonised fast-charging technology

✔️unbundling of sale of chargers from the sale of device

🔴 Press conference at 12.30 CEST ➡️ https://t.co/TCBXxzIEdr pic.twitter.com/29JmeL0nxe

— IMCO Committee Press (@EP_SingleMarket) June 7, 2022