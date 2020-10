Las llamadas no deseadas ofreciendo servicios que no necesitamos o encuestas que no queremos responder son una mala experiencia. Desafortunadamente, actualmente ya no se trata solo de una molestia, los ciberdelincuentes también se están valiendo de las llamadas para engañar a sus víctimas. De ahí la importancia de aprender a utilizar la función de bloqueo y, esta ocasión, vamos a explicarte cómo hacerlo en tu teléfono celular.

Empecemos con iPhone. En 2019, Apple lanzó un servicio de bloqueo automático de llamadas a través de iOS 13. Sin embargo, a pesar de que la herramienta está disponible en el teléfono, es necesario contar con una lista de números que han sido reportados por llamadas tipo spam. Es por ello que es necesario contar con una app que identifique quién llama.

Algunas de las opciones disponibles en la App Store son TrueCaller y Hiya herramientas que, básicamente, generan una base de datos a partir de la información que comparten los usuarios para advertir cuando se está recibiendo una llamada automáticas (operada por una grabación), los telemarketers, los mensajes spam y los estafadores.

Una vez que tengas disponible alguna aplicación de identificación y bloqueo de llamadas ya puedes habilitar el sistema en tu iPhone. Solo sigue estos pasos:

Ve al menú de Configuración en tu iPhone.

Desplázate hacia abajo y da clic en Bloqueo e identificación de llamadas.

Activa el interruptor de la aplicación que deseas usar para la detección y el bloqueo de llamadas no deseadas.

Recuerda que la identificación y eliminación de llamadas no deseadas dependen de la lista de la aplicación que hayas elegido, por lo que, algunos usuarios optan por tener más de una opción.

Dentro del menú de configuración de tu teléfono también podrás encontrar una función para silenciar llamadas desconocidas así, cuando el número no está registrado, se inicia automáticamente el correo de voz.

Android también tiene una opción

Si tienes un dispositivo Android hay varias opciones que puedes utilizar. La que probablemente ya conoces es la manual. Es decir, recibes una llamada y, al terminarla, vas a tu lista de llamadas entrantes (solo localiza el ícono del teléfono) y das clic en el punto que aparece al lado del número, en la parte de abajo verás algunas opciones como guardar el contacto y un Menú adicional (representado por tres puntos) en donde podrás agregarlo a la “lista negra”.

También puedes seguir esos pasos desde tu lista de contactos en caso de que ya no quieras que alguien en tu directorio pueda hablarte.

Otra opción es descargar una app, como en el ejemplo de arriba. Algunas de las opciones disponibles son RoboKiller y Debería responder. Como ya te explicamos, estas cuentan con una lista, alimentada por los propios usuarios, para identificar los números que realizan llamadas spam.

Por último vale la pena recordar que, en su último evento para desarrolladores, Google anunció una función conocida como “Llamadas verificadas” que mostrará en los celulares de los usuarios el nombre de la empresa, su logotipo, la razón por la que llama y un símbolo de autenticación que indicará que se ha comprobado la llamada, para que decidas cuándo responder o no.

Esta herramienta busca ayudar tanto a los consumidores como a las compañías a tener una mejor relación. En ese sentido, Google está invitando a las compañía a registrarse a través de uno de sus proveedores que recopilará algunos datos y los enviará al servidor de llamadas verificadas. Cuando se presentó la función, la compañía dijo que realizó una prueba piloto durante unos meses antes de lanzarla y descubrió que la verificación aumentaba las posibilidades de que alguien respondiera una llamada.

La función ya está habilitada de forma predeterminada en la aplicación Google Phone que viene precargada en muchos teléfonos Android Pie y superiores, incluidos muchos dispositivos insignia de Samsung y LG y está disponible en México.