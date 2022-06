Si hay algo muy incómodo es que te hayan enviado un audio por la aplicación de WhatsApp cuando no te encuentras en un lugar no muy apropiado para escucharlo. No falta que entre tus conocidos tengas a alguno que prefiera mandarte notas de voz en lugar de escribir un mensaje de texto.

Y es que para ellos les resulta más fácil, pero a ti no tanto, cuando te hayas en medio de una reunión con los amigos y no quieres que los demás se enteren del mensaje de voz de WhatsApp que te enviaron, o porque no tienes tiempo de escucharlo, sobre todo cuando llegan a durar varios minutos.

Si te has encontrado en esta situación, te vamos a decir cómo convertir los audios de voz de WhatsApp en mensajes de texto. Lo único que necesitarás es una aplicación externa, la cual habrás de descargar con la plena seguridad de que será segura, pues lo harás desde Play Store.

¿Qué aplicaciones puedes usar para convertir audios a texto en WhatsApp?

Recuerda que los desarrolladores recopilan y comparten tus datos, por lo que las prácticas de privacidad y seguridad pueden variar en función del uso de la aplicación que vayas a descargar. Deberás otorgar los permisos que te pidan para que conviertas los audios de WhatsApp a texto.

Nuestra sugerencia es si cuentas con Android en tu dispositivo, Transcriber, tiene varias ventajas como una nueva interfaz de usuario y colores dinámicos. Aunque si tu sistema operativo es iOS deberás descargar VoicePop, con un diseño agradable que permite cambiar el idioma de la voz.

Paso a paso para convertir audios de WhatsApp a texto

Qué sigue? Abre WhatsApp y elige el chat donde te mandaron el audio. Mantén presionado el mensaje por unos segundos hasta que observes en la parte superior derecha un menú con diferentes opciones. Ahora da clic en los tres puntos y elige la opción “compartir”.

Posteriormente, te saldrán diversas aplicaciones para elegir, ya sea que hayas descargado Transcriber o VoicePop, marca la que tengas. Regístrate con un correo personal, elige una contraseña y da clic en “Aceptar”. Ya es todo, de manera sencilla y rápida cualesquiera de estas dos aplicaciones habrá convertido la nota de voz a mensaje de texto.

Después de algunos segundos, tendrás tu texto. Solo hay un aspecto a tomar en cuenta y es que las aplicaciones podrán pasar los audios a texto si tienes un audio fuerte y claro, pues en caso de que algunas frases no se entiendan, no podrán transcribirlas de manera correcta. Esta opción te será muy útil cuando estas en público o hay mucho ruido para escuchar el audio de WhatsApp.