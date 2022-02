La cámara CaSSIS a bordo de la sonda Trace Gas Orbiter —perteneciente a ExoMars, la misión espacial conjunta de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la rusa Roscosmos— logró captar un paisaje “fascinante” cerca del cráter Hooke, ubicado en la llanura de Argye Planitia, en el sur de Marte.

Según comunicó la ESA, la imagen fue tomada el 1 de febrero de 2021 y muestra “montículos caóticos, ondas esculpidas por el viento y huellas de ‘diablos de polvo’“. Estos últimos son unos remolinos de polvo que ocurren tanto en Marte como en la Tierra cuando el aire caliente se eleva rápidamente hacia el aire más frío.

La imagen representa un paisaje similar a un ‘terreno caótico’, un tipo de suelo que se encuentra en la superficie marciana y que generalmente está conformado por grupos de rocas de diversos tamaños y formas. Los científicos no han determinado si la pequeña área que aparece en la imagen pertenece a un ‘terreno caótico’, pero su apariencia cumple con las características propias de este tipo de zonas.

📷 This image of mounds, wind-sculpted ripples and dustdevil tracks near Hooke Crater on Mars was taken by ESA/Roscosmos #ExoMars @ESA_TGO on 1 February 2021 👉 https://t.co/tlbtpiZHRs pic.twitter.com/RsKilhj2oI

— ESA (@esa) February 11, 2022