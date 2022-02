La European Southern Observatory (ESO), descubrió un hito para la historia de la astronomía al descubrir que el asteroide Elektra es el primer ejemplar cuádruple del sistema solar, el cual tiene tres lunas que se atan a su forma gravitacional. Este cuerpo celeste no pasará cerca de la Tierra.

Los sistemas de asteroides triples son raros casos que se han detectado en pocas ocasiones, puesto que el cuerpo primario más grande posee dos lunas orbitándolo, creando así un sistema de asteroides complejo. En esta ocasión se detectó un asteroide cuádruple.

First observation of a quadruple asteroid. Detection of a third moon around (130) Elektra with SPHERE/IFS | Astronomy & Astrophysics (A&A) https://t.co/NC0kU4LV8F pic.twitter.com/n86InHS7Vo

