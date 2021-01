De acuerdo con Avi Loeb, director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, el objeto interestelar Oumuamua avistado por científicos de un observatorio hawaino en 2017, ha sido el primer signo de vida inteligente detectado más allá de la Tierra dentro del Sistema Solar.

Fue a través de su nuevo libro “Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth” (‘Extraterrestre: el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra’) en donde declara que dicho objeto iba “tan rápido” a través de nuestro sistema solar interior, “que sólo podría haber venido de otra estrella”.

El especialista demostró que no se trataba de un asteroide, ya que se movía demasiado rápido a lo largo de una órbita extraña, por lo que no dejaba rastro de gas o escombros en su paso.

La comunidad científica ha desatado polémicas contra el astrónomo

Cabe señalar que pocos representantes en la comunidad científica comparten dichas polémicas del astrónomo y sus teorías sobre el misterioso objeto interestelar.

En 2019, el equipo Oumuamua del Instituto Internacional de Ciencias Espaciales publicó un artículo en donde se concluía que no se encontró “una evidencia convincente que favorezca una explicación extraterrestre”.

Sin embargo, Loeb admite que sus teorías han sorprendido a los astrónomos pero insiste en sus hallazgos; declaró recientemente que hay algunas personas que “no quieren discutir la posibilidad de que existan otras civilizaciones”.