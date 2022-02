Las montañas son, sin duda, uno de los componentes turísticos más importantes de Nuevo León y, en específico, el Parque Nacional Cumbres es uno de ellos.

Tanta es la belleza de dicha área natural que no solo sorprende a nivel nacional, sino internacional, prueba de ello los comentarios hechos por Thomas H. Marshburn, un astronauta de la NASA que reveló a través de su cuenta de Twitter cómo se ve el parque desde el espacio.

La imagen expuesta por el astronauta ha recibido muchos likes y comentarios de personas que, al igual que él, quedaron asombrados por la majestuosidad de este relieve.

De hecho, otra cuenta se dio el tiempo de compartir un video en el que se muestra el Parque Nacional Cumbres desde las alturas, cuya perspectiva satelital dejó asombrados a los tuiteros.

“¡Gran vista! Aquí otra perspectiva capturada en vivo desde la Estación Espacial a las 9:24 de la mañana del 9 de febrero de 2022”, fue lo escrito por la cuenta ISS Above.

El Gobierno de México señala que el Parque Nacional Cumbres de Monterrey cuenta con 177 mil 395 hectáreas de superficie en la parte norte de la Sierra Madre Oriental.

Además, detalla que atraviesa los municipios de Allende, García, Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santa Catarina, Santiago y San Pedro Garza García.

