A pesar de que muchas personas han decidido salir de WhatsApp, sigue siendo una de las apps de mensajería más utilizadas a nivel mundial, y su versión web es indispensable para muchos, sobre todo por cuestiones de trabajo o escolares. Debido a esto, la compañía ha decidido aumentar su seguridad.

Para acceder a la aplicación en su versión web y de escritorio, sólo se debe escanear el código QR que aparece desde nuestro propio celular, utilizándolo como una llave de seguridad, pero ahora será reforzada en sus próxima actualización, de acuerdo con la propia compañía.

Según explicó WhatsApp en su cuenta oficial de Twitter, la aplicación comenzará a pedir a los usuarios su huella dactilar o o desbloque facial para enlazar dos dispositivos. Así la compañía refuerza la seguridad a su aplicación, aunque el usuario podrá decidir si quiere activarla o no.

Today we’re starting to roll out a new security feature for WhatsApp Web and Desktop: face and fingerprint unlock when linking devices.

WhatsApp does not see your face or fingerprint data.

Chats for your 👀 only

— WhatsApp (@WhatsApp) January 28, 2021