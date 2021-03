Luego de que el ex jefe del departamento de inteligencia de Estados Unidos bajo la administración del ex presidente Donald Trump, John Ratcliffe dijera ante medios que el país habría estado ocultando información sobre los Objetos Voladores No Identificados (OVNIS) y que era fundamental darla a conocer públicamente.

Dicha declaración abre la posibilidad y refuerza los rumores sobre una posible desclasificación de archivos e información que deberían ser desclasificados antes del mes de junio, tales informes contienen importantes datos sobre avistamientos ovnis, en la que afirma que “hay muchos más avistamientos de los que se han hecho públicos”.

Tecnología avanzada

Ratcliffe, quien fungió como Director de Inteligencia Nacional, aseguró que aquél país tiene evidencia de OVNIS que han realizado maniobras imposibles para la tecnología con la que el ser humano cuenta hoy en día, por lo que “es difícil de explicar”, tales objetos han sido captados por pilotos de la Fuerza Aérea o captados por imágenes obtenidas vía satelital.

Dichas imágenes muestran ciertos movimientos difíciles de replicar ya que no se cuenta con la tecnología suficiente para poder al menos tratar de imitar tales movimientos ya que aún no podemos viajar a velocidades más altas que la velocidad del sonido, además insistió en que los fenómenos ovnis ya forman parte del panorama general y hoy en día sería muy difícil tratar de ocultarlos.

Sensores satelitales

“Cuando hablamos de avistamientos, la otra cosa que les diré es que no es solo un piloto o solo un satélite, o alguna recopilación de inteligencia”, dijo Ratcliffe. “Por lo general, tenemos varios sensores que detectan estas cosas, y algunos de ellos son fenómenos inexplicables, y en realidad hay bastantes más de los que se han hecho públicos”, aseveró.

A finales del 2020, el gobierno de EU tenía como plazo máximo de 180 días para desclasificar la información obtenida lo cual significaba que dicho informe podría estar disponible a principios del 1 ero de junio.