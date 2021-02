Conforme pasan los días los rumores de lo que presentará Apple en marzo se hacen más grandes, sin embargo, el conocido “filtrador” Mark Gurman soltó una bomba: ¡No habrá evento de primavera para los amantes de la manzana mordida!

Se especuló que la keynote de Apple tendría lugar el próximo 16 de marzo, pero dada la fiabilidad del periodista de Bloomberg es muy probable que esto no ocurra, aunque no precisó si se refiere a esa fecha en concreto o si el evento no sucederá en ningún punto de la primavera.

Narrator: There won’t end up being one https://t.co/SVAdtzfjqz — Mark Gurman (@markgurman) February 20, 2021

Sin embargo, esto no implica que la compañía de Cupertino no lance al mercado nuevos productos alrededor de esas fechas, pero sin hacer una exhibición ya sea presencial u online.

¿Qué se pondría a la venta?

Por fin, luego de dos años de filtraciones y pruebas de su existencia, el AirTag, un pequeño dispositivo que nos ayudaría a localizar objetos, podría ver la luz por fin, aunque aún no tiene un precio aproximado. Además, los AirPods de tercera generación también llegarían a la escena de auriculares; se cree que tendrán un diseño similar a la versión Pro, pero sin cancelación de ruido.

Hace justo un año se lanzó el iPad Pro con procesador A12Z Bionic con doble cámara trasera, por lo que en este 2021 le tocaría una actualización, aunque un poco más conservadora: una pantalla más resistente, con un panel mini-Lef y un chip nuevo; sólo habría un modelo de 12.9 pulgadas

Como todos estos equipos no suponen un gran salto o novedad que merezca una keynote propia, sólo aparecerán disponibles en la tienda en línea y habrá una pequeña nota de prensa, como sucedió con los AirPods Pro y AirPods Max en años anteriores.