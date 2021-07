El pasado sábado, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como NASA, captó la que se ha convertido en la mayor explosión solar desde 2017; la imagen del evento fue difundida en redes sociales y consiste en una llamarada de 5 millones y medio de grados centígrados (10 millones de grados Fahrenheit), la cual fue identificada como un poderoso evento solar de clase X1.5.

Así lo dio a conocer el Observatorio de Dinámica Solar de la agencia, el cual vigila el Sol constantemente. Mientras que el Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos (SWPC) informó que la erupción solar se produjo a partir de una mancha solar llamada AR2838, a las 14:29 horas del sábado pasado. Esto es evidencia de una reactivación del ciclo de 11 años de la estrella, informó.

Las erupciones solares son poderosas explosiones de radiación que no pueden atravesar la atmósfera de la Tierra, indicó la NASA, sin embargo, cuando son lo suficientemente intensas, sí pueden llegar a perturbar la atmósfera en la capa donde viajan las señales de comunicaciones y GPS.

La NASA informó que el número que s ele asigna a la explosión aporta información sobre su fuerza; por ejemplo una erupción X2 es dos veces más intensa que una X1. De acuerdo con los reportes dado a conocer la mancha solar AR2838, que se activó con la erupción del sábado 3 de julio, es una nueva región activa en el Sol.

Esta erupción generó un breve apagón de radio en la Tierra, informaron los funcionarios del centro en una actualización, mientras que imágenes compartidas por el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA mostraron la erupción de la llamarada, la cual se produjo en la extremidad superior derecha de la estrella.

The Sun emitted a significant solar flare on July 3, peaking at 10:29am ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X1.5. https://t.co/YQVtSqomEc pic.twitter.com/ivjSCPZPW9

— NASA Sun & Space (@NASASun) July 4, 2021