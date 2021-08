El rover Perseverance comenzó a inspeccionar una roca, que se encuentra en el cráter Jezero para tomar la primera de varias muestras, las cuales se pretende que se traerán a la Tierra para un análisis más a profundidad y saber si alguna vez hubo vida en el planeta rojo; esta tarea la emprendió la unidad luego de “fracasar” en encontrar evidencias evidentes de que hubo agua y vida en otra área.

Con los instrumentos instalados en su brazo robótico, el rover limpió la corteza erosionada de la roca para ver qué hay debajo y acceder a su núcleo; con esta técnica se puede analizar y hacer una línea de tiempo por los minerales que fueron formando este cuerpo, esta técnica la suelen aplicar para estudiar los icebergs y el cambio climático a lo largo de los siglos.

La NASA llamó a la zona de estudio como la unidad “Crater Floor Fractured Rough” y es que de ahí hay pronósticos buenos de encontrar información valiosa. Allí también hay piedras planas de color claro, que se conocen informalmente como “pavimentadoras” y son el primer tipo.

When your “office” is as dusty as mine, sometimes you have to roll up your sleeves and clear things away. I’ve just scoured off the weathered crust on this rock to see what lies beneath. Soon I’ll get my first rock core from nearby.

More on sampling: https://t.co/MYw9RoDbGj pic.twitter.com/J2ltSfpleU

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 3, 2021