Es bien sabido que México es uno de los mejores y más grandes fabricantes de autos. En nuestro país existen diversas plantas encargadas de producir millones de vehículos al año. Pero en casi todos los casos estas pertenecen a grandes compañías extranjeras. Aunque hay algunos casos destacados como Zacua, el auto eléctrico mexicano que, además, es creado en su mayoría por mujeres.

¿Cuáles son las características del auto eléctrico Zacua?

Hay que señalar que el desarrollo de este auto ha tomado alrededor de 5 años. Se trata dos modelos que se ensamblan en una planta de la zona Parque Industrial de Puebla desde 2018.

El Zacua MX 2 es un coupé con una estética más aerodinámica y espacio en cajuela de 247.5 centímetros cuadrados. Mientras que el Zacua MX 3 tiene un diseño más clásico, es hatchback y tiene espacio en cajuela de 487.5 centímetros cuadrados. Todos los demás elementos son idénticos en ambos modelos, incluyendo que solo cuentan con dos asientos, es decir, son biplaza.

Los autos alcanzan una velocidad máxima de 85 kilómetros por hora e incluyen una pantalla de navegación para monitorear el estado del vehículo y conectividad Bluetooth.

En términos de seguridad cuenta con frenos ABS y sus baterías están protegidas con la estructura del chasis de aluminio, especialmente diseñado para absorber la energía en caso de un impacto.

¿Cuánto duran las baterías de un Zacua?

De acuerdo con la compañía, la duración de la batería es de 160 kilómetros recorridos, pero variará según las pendientes, declives, velocidad y los hábitos de manejo del conductor.

La batería tiene una vida de 3,000 ciclos (cargas de 0 a 100%), lo que se puede traducir en alrededor de 8 años de vida, cálculo si se carga desde el mínimo hasta el máximo todos los días.

Además Zacua cuenta con asistencia en el camino en caso de que se me acabe la batería, servicio que brinda dos veces al año en Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México.

De 0 a 100 por ciento, la carga toma un periodo de ocho horas, aunque no es necesario que la batería esté completamente descargada para ponerla a cargar.

Zacua utiliza un conector de 5 puntos (tipo 1) de potencia bifásica. El precio de la instalación por la bifásica de 220 kW es de aproximadamente 1,151 pesos, según informa CFE.

¿Cuánto cuesta el auto eléctrico de Zacua?

El Zacua MX 2 tiene un precio de 599 mil 990 pesos.

El Zacua MX 3 también cuesta 599 mil 990 pesos.

Cabe decir que se tiene un tiempo de espera de dos meses debido a que el vehículo no se fabrica en masa.

Un auto fabricado por mujeres

Una de las características que más está llamando la atención sobre Zacua es que esta empresa mexicana emplea a 25 mujeres en su centro de ingeniería mismas que trabajan tanto en el diseño de prototipos y desarrollo de nuevos proyectos como en el ensamble de diferentes piezas.

Incluso, en el Congreso Internacional de Energía realizado en Guadalajara en noviembre de 2020, Nazareth Black, la líder de este proyecto anunció que Zacua sería la primera empresa en el mundo en realizar el ensamble de vehículos eléctricos (EV) con mano de obra 100% femenina.

La intención es fomentar la diversidad e inclusión en una industria usualmente dominada por hombres.

Sin embargo, vale la pena hacer una aclaración, el diseño exterior del automóvil fue comprado para su uso en México a la empresa francesa Chatenet, por lo que no puede considerarse 100% mexicano.

¿Vale la pena comprar un auto eléctrico en México?

Los autos eléctricos están exentos de pagar tenencia y verificación. Además, no tienen gastos de fluidos, enfriamiento, ni gasolina y por ser cero emisiones, no entran en el programa “Hoy No Circula”. Además, los autos eléctricos no participan en el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN).

Son cero emisiones, lo que significa que no emiten CO2, Gases de Efecto Invernadero ni cualquier otra partícula contaminante del aire lo que contribuye al cuidado del medio ambiente pues cargar el auto con energía eléctrica es menos contaminante que quemar gasolina.

Respecto a las estaciones de carga para autos eléctricos, Zacua destacó que en México actualmente existen aproximadamente 1,500 electrolineras, de las cuales alrededor de 70% son públicas y 30% privadas. Eso significa que la mayoría son gratuitas y se encuentran en plazas comerciales. Mientras que las particulares no cobran más de 80 pesos por una recarga completa. El tiempo autorizado de recarga puede ir de 30 minutos hasta 2 horas.

Sin embargo, dichas estaciones se encuentran principalmente en la Ciudad de México, Nuevo León y Aguascalientes, entidades que concentran 50% del total.

Para seguir impulsando este tipo de modelos Zacua planea abrir gradualmente alrededor de 150 electrolineras en la Ciudad de México.