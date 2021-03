Pocas veces debemos dar por hecho algo en la ciencia, pues constantemente los investigadores encuentran nuevas teorías o ideas que dejan obsoletas a las anteriores, como en esta ocasión. Científicos australianos aseguraron que las representaciones de ‘Lucy’, la hembra de australopithecus más conocida que los arqueólogos desenterraron en 1974, en Etiopía, están equivocadas.

Estos expertos en arqueología propusieron su versión de ‘Lucy’ y del ‘Niño de Taung’, un homínido de 2.8 millones de años que murió a los tres o cuatro años de edad, cuyos restos fueron hallados en lo que ahora es Sudáfrica. Afirman que su método es lo más apegado a lo científico, por lo que creen que están más apegados a la realidad.

Aclararon, en su estudio, publicado en la revista Frontiers in Ecology and Evolution, que no se dispone de un método empírico para reconstruir de forma fiable las concentraciones de melanina epidérmica en los australopitecos, por lo que se guiaron sobre las funciones de la melanina como barrera para filtrar la radiación ultravioleta.

Esto dio como resultado que el color de la piel del ‘Niño de Taung’ se pareciera similar al Homo sapiens moderno nativo del sur de África y el aspecto de ‘Lucy’ fue perfilado bajo la misma lógica, aunque los resultados fueron muy diferentes, ya que se asemeja más a los simios llamados bonobos.

Fallas de “principiantes” en los demás modelos

Ryan Campbell, de la Universidad de Adelaida (Australia) y uno de los autores, aseguró que ningún modelos de ‘Lucy’ y del ‘Niño de Taung’ se parecen entre sí, porque no tomaban como referencia a otros homínidos, sino que era una elaboración arbitraria.

Otro autor del estudio, el artista Gabriel Vinas que se dedica a la fase de esculpir el modelo en el laboratorio, sostuvo que luego de analizar otras figuras de los homínidos encontró evidentes fallas metodológicas ya que ninguna se guió por fundamentos científicos. Ambos expertos sostienen que este problema tiene graves implicaciones sobre las ideas de lo primitivo y lo salvaje, así como en generar un pensamiento parcial y sesgado de nuestros antepasados.