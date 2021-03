Los científicos de la NASA siguen en busca de respuestas a la pregunta de si hay vida en Marte, y el rover Perseverance está trabajando para dar solución a la interrogante, incluso, su helicóptero Ingenuity ya ha captado la primera imagen del planeta rojo.

La NASA ha compartido un primer vistazo del pequeño helicóptero, que estaba protegido con un escudo de escombros debajo del vientre del rover, doblado y bloqueado en su lugar a manera de “origami”.

Esta imagen ha sido tomada justo antes de que el Perseverance emprenda su viaje hacia el helipuerto designado dentro del cráter Jezero, donde Ingenuity comenzará su vuelo inaugural.

La NASA dice que se lanzará “no antes de la primera semana de abril”, momento en el que tendrán 30 días para realizar el primer lanzamiento de un helicóptero en otro planeta.

Away goes the debris shield, and here’s our first look at the helicopter. It’s stowed sideways, folded up and locked in place, so there’s some reverse origami to do before I can set it down. First though, I’ll be off to the designated “helipad,” a couple days’ drive from here. pic.twitter.com/E9zZGQk5jQ

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 21, 2021