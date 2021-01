WhatsApp es una de las aplicaciones que está en constante renovación, mes con mes se sabe de nuevas funciones que se preparan por los expertos en tecnología para hacer la app más eficiente y que siga siendo una de las más utilizadas en este año 2021.

En el 2020, la empresa lanzó múltiples actualizaciones, como los fondos de pantalla personalizados, los mensajes que se autodestruyen y una nueva herramienta para buscar stickers, pero sigue desarrollando nuevas funciones, y muchas de ellas podrían estar disponibles para el 2021.

Anuncios internos y nuevas condiciones

Desde finales del 2020 se supo que WhatsApp actualizará sus términos de uso el próximo 8 de febrero, una fecha que todavía podría cambiar. Estas nuevas condiciones también traerán una actualización en la que la compañía podría enviar mensajes de notificaciones, informo el portal WABetaInfo.

Esos mensajes no se enviarán a ninguna conversación, aparecerán como un aviso particular y la intención es dar información sobre las novedades o herramientas de la app, y hasta ahora se sabe que no serían de publicidad.

Modo vacaciones

Se cree que por fin para el 2021 el “modo vacaciones” de la aplicación de mensajería por fin será una realidad. Esta herramienta permitirá a los usuarios archivar las conversaciones y grupos por un tiempo para silenciar y desactivar las notificaciones de los chats.

Múltiples dispositivos

Esta es una de las funciones que más están esperando los usuarios de la app, ya que con ella se podrá utilizar la misma cuenta de forma simultánea en 4 dispositivos distintos. La herramienta podrá funcionar sin que el celular principal esté conectado a Internet.

Fotos y videos que se autodestruyen

Al igual que lo hizo con los mensajes que se autodestruyen, la empresa trabaja para que esta función pueda convertirse en realidad este año. Con esta función se podría eliminar cualquier archivo adjunto (imágenes, videos, GIF animados) enviado a un contacto luego de que el destinatario lo haya abierto y visto.

El usuario podrá decidir agregar o no una fecha de caducidad a los archivos activando o desactivando un ícono luego de seleccionar lo que va a ser enviado.

Videollamadas y llamadas en la versión web

Aunque las novedades para las videollamadas de WhatsApp Web ya se dieron a conocer a finales de año, se espera que este 2021, los usuarios puedan realizar llamadas y videollamadas individuales y grupales.