La plataforma perteneciente a Meta dio a conocer la lista de celulares a nivel mundial que dejarán de contar con la plataforma de mensajería instantánea por una sencilla razón. Aquí te explicamos todo.

Si no quieres perder todo eso, entonces debes saber que el próximo 31 de mayo WhatsApp cerrará varias cuentas de usuarios con dispositivos no compatibles. ¿Cuáles son? Esto afectará a terminales Android y iPhone. Aquí en MAG te dejamos el listado.

LISTADO DE CELULARES QUE SE QUEDARÁN SIN WHATSAPP EL 31 DE MAYO

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Caterpillar Cat B15

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Samsung Galaxy Xcover 2

Huawei Ascend G740

ZTE Grand S Flex

Lenovo A820

Huawei Ascend Mate

ZTE V956 – UMi X2

Huawei Ascend D2

Samsung Galaxy Core

Faea F1

THL W8

ZTE Grand X Quad v987

ZTE Grand Memo

Samsung Galaxy Ace 2

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q

Apple iPhone SE

Apple iPhone 6S

Apple iPhone 6S Plus

CÓMO SÉ SI MI CELULAR SE QUEDARÁ SIN WHATSAPP

Revisa que no tenga Android 4.1 o inferior en el caso cuente con sistema operativo de Google.

En el caso de los iPhone, estos deben contar con iOS 10, de lo contrario no será compatible.

Para ello entra a Ajustes, luego a Sistema y finalmente a Actualización de Software.

Revisa qué tipo de Android tienes en la actualidad.

POR QUÉ APARECE UNA ESTRELLA AL LADO DE MI MENSAJE DE WHATSAPP

Si apareció de la nada una estrella al lado de tu mensaje de WhatsApp, no te preocupes.

Lo primero que debes hacer es pulsar el texto en mención.

Luego verás una barra de estados que se posa en el encabezado del chat.

Allí pulsa sobre la estrella tachada y listo, el símbolo desaparecerá.

Eso quiere decir que en algún momento, cuando no te diste cuenta, marcaste como favorito una parte de tu conversación.

De esa forma este se verá fijado siempre en la parte superior del chat a menos que la desactives.

Recuerda que puedes marcar como favorito un mensaje y filtrarlo de manera sencilla al abrir la aplicación de WhatsApp.

CÓMO QUITAR LA PESTAÑA “ARCHIVADOS” DE TUS CHATS DE WHATSAPP

Lo primero será ingresar a WhatsApp.

A continuación deberás ingresar a “Archivados”.

Elige en desarchivar esa conversación o, en todo caso ya no la uses, elimínala.

Por otro lado, si deseas que la pestaña “Archivados” se pose debajo de todas tus conversaciones y no encima, entonces has esto.

Ingresa a Ajustes, Chats y desactiva “Mantener los chats archivados”.

De esa forma todas las conversaciones archivadas aparecerán al final, sin que interrumpa la visión de la app.

CÓMO DESCARGAR LOS ESTADOS DESDE WHATSAPP WEB

Tras haber instalado la extensión, haz clic en el ícono de la pieza del rompecabezas (Extensiones), la cual se ubica en el extremo superior derecho de Google Chrome, al costado de la foto de perfil de Gmail.

De inmediato, se desplegarán todas tus extensiones de Chrome, pero solo busca “ WA Web Plus para WhatsApp ” y aprieta los tres puntos verticales del lado derecho.

” y aprieta los tres puntos verticales del lado derecho. Ahora, toca en “Fijar”.

Como puedes observar, en el extremo superior derecho se ha habilitado el ícono de una cruz verde encerrada en un círculo, este es el atajo de “WA Web Plus”.

El siguiente paso es ingresar de manera normal a WhatsApp Web .

. Una vez hayas vinculado tu cuenta, presiona sobre el ícono de la extensión.

CÓMO SABER LAS VECES QUE UN CONTACTO HA VISTO MIS ESTADOS

Una vez instalada la versión plus, abre la aplicación y registra tu número de teléfono como en WhatsApp oficial.

oficial. Luego, es cuestión de publicar un estado e ir a la pestaña “Estados” > “Mi estado”.

Aquí toca en el ícono del ojo que se ubica en la parte inferior para ver a todos los contactos que han visualizado tus historias.

Finalmente, aprieta sobre el botón de visto que aparece al costado de cada persona para ver la cantidad de veces que ha abierto tu estado.

CÓMO LEER MENSAJES GRUPALES O ESCUCHAR AUDIOS SIN QUE APAREZCA EL VISTO DE WHATSAPP

Cuando envías un mensaje o una nota de voz a través de un chat grupal de WhatsApp, puedes saber quiénes lo han visto o reproducido de la siguiente manera: pulsa sobre tu mensaje por uno segundos hasta que se encuentre sombreado, toca los tres puntos que se ubican arriba a la derecha, por último, aprieta en “Info.”. En la parte de abajo te aparecerá “Visto por” y todos los contactos que visualizaron o escucharon tu mensaje. Para evitarlo haz lo siguiente:

Cuando recibas un mensaje grupal cierra la aplicación.

Luego, borra las notificaciones y cierra todas las ventanas abiertas en segundo plano.

Despliega la barra del menú y desactiva el wifi, datos móviles y activa el modo “Avión”.

Espera entre 5 a 10 segundos a que el celular se desconecte totalmente de internet.

Abre WhatsApp e ingresa al chat grupal que quieras.

e ingresa al chat grupal que quieras. Lee los mensaje e incluso reproduce los audios, después cierra la app y bórrala de segundo plano. Es probable que las fotos no puedas verlas porque necesitarás descargarlas.

Desactiva el modo “Avión” para conectarte nuevamente.

Listo, así nadie sabrá que has leído los mensajes en un chat grupal, pues cuando uno de los integrantes verifique si han leído su mensaje, tu nombre no aparecerá en la sección “Visto por”. Sin duda alguna es un truco muy útil cuando quieres saber lo que han escrito en un grupo pero no quieres dejar huella.

ASÍ PUEDES LEER MENSAJES DE WHATSAPP SIN DEJAR EL VISTO CON EL ASISTENTE DE GOOGLE