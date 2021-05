Parece ser que las ideas de Elon Musk no tienen fin y esto queda nuevamente demostrado con la novedad de que su próxima edición del automóvil Tesla Roadster tendrá la opción de poder incluir un cohete propulsor elaborado por otra de sus compañías insignia: SpaceX, esta información fue confirmada por el mismo Musk en su cuenta de Twitter ante la incredulidad de uno de sus followers quien lo arrobó para preguntarle si verdaderamente Roadster podría alcanzar la velocidad de 60 millas por hora en un segundo.

1.1 second 0-60mph is insane. Is it true!! pic.twitter.com/5ufT2DKpSo

— Zack (@BLKMDL3) May 20, 2021