Una mujer reportó que sufrió una agresión sexual en grupo en el metaverso de Meta, antes Facebook.

Nina Patel, una mujer de Londres que es también cofundadora de Kabuni (una plataforma de metaverso educativa para niñas y niños), narró en su blog personal su experiencia ocurrida en diciembre.

Ella ingresó a Horizon Venues, una plataforma de eventos virtuales, donde diseñó su avatar. A los minutos de iniciar sesión, un grupo de avatares atacó al suyo.

“Dentro de los 60 segundos de unirme, fui acosada verbal y sexualmente, 3 o 4 avatares masculinos, con voces masculinas, esencialmente, pero virtualmente violaron en grupo a mi avatar y tomaron fotos, mientras trataba de escapar, gritaron: ‘No pretendas que no te encantó’ y ‘ve a frotarte con la foto’”, contó.

Patel explicó que todo ocurrió tan rápido que no pudo activar el escudo protector para su avatar. “Me quedé helada. Fue surrealista. Fue una pesadilla”.

La especialista en metaversos reflexionó en su blog al respecto sobre si un universo virtual y lo que pasa en él es real o no.

Considera que si la realidad virtual es tal cual eso, un modo de interacción humano mediante tecnología que simula la realidad con todos los sentidos, entonces es no ficción. Es decir, es real.

Esta experiencia de acoso sexual, apuntó Patel, hace que se sienta triste por el estado actual de la realidad virtual, en el cual algunas personas impulsan la violencia y el odio.

Patel ha sufrido ataques de ansiedad desde que experimentó esta agresión, y teme por la seguridad de sus hijas adolescentes y la de otras mujeres que puedan entrar en el metaverso y experimentar este tipo de abuso, contó al Daily Mail inglés.

“Soy madre de tres hijas y un hijo, y me preocupa mucho dejarles entrar en un área aparentemente divertida y acogedora, solo para encontrar comportamiento peligroso y dañino”, declaró al medio.

