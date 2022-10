WhatsApp tardó muchos años en implementar la herramienta eliminar mensajes para “mí” o “todos” en su plataforma de mensajería instantánea (incluyendo a los archivos multimedia), sin embargo, la referida aplicación de Meta ahora ha decidido añadir la nueva opción denominada “editar mensajes”, ¿Quieres saber cómo funcionará? Desde Depor te brindaremos todos los detalles a continuación.

Todavía se desconoce la ruta para editar los mensajes de WhatsApp, ya que la función aún se encuentra en etapa de desarrollo, no obstante, en la captura de pantalla difundida por el portal tecnológico WabetaInfo, se pudo observar que al costado de la hora de los mensajes se activará la opción “Editar”, tras presionarla accederás a una ventana que te permitirá cambiar el texto que reemplazará a los mensajes originales.

CÓMO FUNCIONARÁ LA EDICIÓN DE MENSAJES EN WHATSAPP

Esta herramienta primero se lanzará en la versión 2.22.22.14 de WhatsApp Beta para los usuarios de Android, no te preocupes que más adelante te diremos cómo obtenerla. ¿La edición de mensajes tendrá un tiempo límite? sí, el cual será de 15 minutos desde que enviaste el mensaje, aunque el medio antes mencionado destaca que la app no garantiza que su mensaje sea realmente editado si el destinatario no enciende su dispositivo dentro de un día o un poco más. Te recomendamos instalar el programa de prueba para que en un futura actualización pruebes la función antes de que sea publicada de manera oficial en el aplicativo estable.

CÓMO DESCARGAR WHATSAPP BETA PARA ANDROID

Ingresa a la Google Play Store de Android y busca la aplicación WhatsApp .

y busca la aplicación . Aprieta en la primera app que te aparezca y desplázate hacia abajo.

Haz clic en la opción “Convertirme en beta tester”. Si no la ves entonces accede a este enlace para ir directamente.

para ir directamente. Después, pulsa en el apartado “Convertirme en verificador” y ya tendrás la Beta.

