Astrónomos de la Universidad de Chile descubrieron un nuevo tipo de planeta, el cual tiene un “año” que dura sólo 19 horas y alcanza una temperatura de más de mil 700 grados centígrados.

LTT 9779 b es el nombre del nuevo exoplaneta descubierto, al cual los científicos llaman “el primer Neptuno ultra caliente” de la historia de la astrofísica. Se trata de un planeta ubicado a 260 años luz de la Tierra, encontrado en lo que se conoce como Desierto Neptuniano, un área con poca densidad planetaria que al tener cuerpos tipo Neptuno, permite estudiar las atmósferas planetarias.

De acuerdo con los datos obtenidos, el LTT 9779 b pertenece a un sistema que tiene la mitad de edad que el Sol, es decir, cerca de 2 mil millones de años y alcanza temperaturas de hasta mil 700 grados centígrados debido a que orbita muy cerca de su estrella.

Según los científicos, la intensa radiación de la estrella, no debiera permitir que exista una atmósfera similar a la de Neptuno, hecho que resulta sorprendente debido a que los expertos no saben por qué este exoplaneta no se convirtió en un núcleo de roca.

El descubrimiento de este “Neptuno ultra caliente” fue posible gracias a las lecturas del Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito, (en inglés Transiting Exoplanet Survey Satellite, o TESS), realizadas por el académico de la Universidad de Chile, James Jenkins, del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en colaboración con Matías Díaz, candidato a doctor en Astronomía en la misma casa de estudios, quienes calificaron el hecho “como un hallazgo “poco probable”.

“Se habla de un descubrimiento poco probable porque se encuentra en una región llamada “el Desierto Neptuno”, donde casi no hay planetas. Esta región es característica porque sus planetas tienen períodos de órbitas de menos de cuatro días, y con masas y tamaños similares Neptuno”, explicó Jenkins.

Este descubrimiento publicado en la revista Nature, permitirá comprender mucho más sobre la química y los procesos físicos de las atmósferas de planetas con características similares a Neptuno; los exo-Neptunos.