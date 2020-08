Un grupo de científicos de Reino Unido descubrieron 50 planetas nuevos que se encontraban ocultos, gracias a un algoritmo de aprendizaje automático que puede distinguir entre planetas reales, falsos y falsos positivos.

Astrónomos e informáticos de la Universidad de Warwick, confirmaron la existencia de cincuenta planetas potenciales mediante un nuevo algoritmo de aprendizaje automático, una forma de inteligencia artificial que analiza grandes muestras de miles de candidatos encontrados por misiones de los telescopios Kepler y TESS.

'An Algorithm Just Discovered 50 New Alien Planets And May Find Many More'

