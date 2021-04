Una nueva especie parecida al hadrosaurio o ‘dinosaurios pico de pato’ fue descubierta por científicos de Japón y Estados Unidos, luego de analizar restos de dinosaurios de entre 71 y 72 millones de años de antigüedad encontrados en 2004 en una cantera de cemento del ‘país del sol naciente’.

Los expertos comentaron que esta nueva especie fue denominada Yamatosaurus izanagii, que resulta de la combinación de Yamato (nombre antiguo de Japón) y de Izanagi, un dios de la mitología nipona que habría creado las islas japonesas, incluida la de Awaji, donde fueron encontrados los fragmentos fósiles.

New hadrosaur Yamatosaurus izanagii from Japan (Kobayashi et al 2021 https://t.co/9PsD3vGvnM). Hadrosaurs remarkably diverse and abundant, but one thing Yamatosaurus tells us is that group likely originated in Eurasia and used ancient Beringia to move into western No Am. pic.twitter.com/qBhVEStwfq

— Dr. Tony Fiorillo (@Paleo_Fiorillo) April 27, 2021