En el otro lado de la Luna, el vehículo Yutu-2 de China, de la misión Chang’e-4, descubrió dos pequeñas esferas de vidrio translúcido.

La cámara panorámica del rover detectó las dos pequeñas esferas y cuyos objetos pueden registrar información sobre la historia de la Luna, incluida la composición de su manto y los eventos de impacto, de acuerdo con investigadores que publicaron el estudio en Science Bulletin.

Yutu-2 no pudo obtener datos de composición, pero estos mármoles lunares naturales podrían ser importantes objetivos de investigación en el futuro.

🌖Chang'e-4 Yutu-2 lunar rover discovers translucent glass globules on far side of moon! Paper: https://t.co/2CU0vGfui7 pic.twitter.com/8Y15R7vWD9

— CNSA Watcher (@CNSAWatcher) February 20, 2022