Habitó en la tierra hace más de 90 millones de años, en el Cretácico Tardío, y poseía una altura de entre 15 y 20 metros. Son algunas características de una nueva especie de saurópodos, bautizada ‘Dzharatitanis kingi’, que se descubrió en la actual región de Dzharakuduk, en los desiertos centrales de Uzbekistán.

El hallazgo fue realizado por investigadores de la Academia de Ciencias de Rusia y del Instituto Smithsoniano de Estados Unidos, mientras hacían excavaciones en Asia Central. Sus conclusiones fueron publicadas en la revista PLOS ONE.

Para llegar a su determinación, los expertos llevaron a cabo un examen filogenético practicado en una vértebra caudal anterior, la cual fue encontrada en la Formación Bissekty, e identificaron que los restos pertenecían a una nueva especie de saurópodos.

Meet Dzharatitanis kingi – the first rebbachisaurid sauropod from Asia. https://t.co/W6Pnr1xVPB pic.twitter.com/CiIAmK62eM

— Andrey Atuchin (@AndreyAtuchin) February 25, 2021