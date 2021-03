Esta semana el Rover Perseverance de la NASA atrapó un “Diablo de Polvo” mientras realizaba sus tareas de reconocimiento y exploración en la superficie de Marte; en las imágenes difundidas a través del perfil oficial de Twitter se puede ver claramente una figura de arena que pasa a un lado del robot, PERO: ¿Qué es en realidad este fenómeno?

¿Un espíritu chocarrero? ¿Belcebú tiene oficinas en otros planetas? A continuación te contamos qué es en realidad un Diablo de polvo y cuáles son las causas que provocan su aparición.

El “Dust Devil”, como se le llama en inglés, es un fuerte torbellino, bien formado, y de relativamente larga duración; este tiene un tamaño que va desde pequeño (medio metro de ancho por unos pocos metros de altura) a grande (más de 10 metros de ancho y 1000 metros de alto). El movimiento vertical primario es hacia arriba. Los diablos de polvo son generalmente inocuos, pero en raras ocasiones alguno puede crecer lo suficiente para amenazar personas y propiedades o un Rover Perseverance.

Un remolino de polvo o torbellino de arena o polvo, conocido en inglés como dust devil (literalmente «demonio de polvo»). Se forman bajo cielos despejados y rara vez alcanzan la fuerza de los tornados más débiles. Se desarrollan cuando una fuerte corriente de aire descendente llega al suelo provocando un remolino en sentido horario. Aparecen a comienzos de primavera en que la temperatura de aire es bastante fría pero la radiación solar es muy intensa.

Los ingenieros de la misión del Rover Perseverance vieron el torbellino en la distancia de las imágenes capturadas por una de las cámaras del Rover mientras el polvo se abría paso detrás del brazo robótico del robot. La NASA publicó imágenes del diablo de polvo, pero no ha publicado estimaciones de su tamaño o velocidad.

El diablo de polvo se mueve de derecha a izquierda, comenzando en el extremo derecho de la animación. La perseverancia solo aterrizó en Marte el 18 de febrero y ha pasado aproximadamente 25 días del Planeta Rojo, llamados “soles”, en la superficie.

Los demonios de polvo ocurren tanto en la Tierra como en el Planeta Rojo. Estas columnas de aire giratorias se hacen visibles a partir de la suciedad que levantan del suelo. En la Tierra, por lo general, los remolinos de polvo se forman en días despejados cuando el suelo recibe mucho calor del sol. En las circunstancias adecuadas, el aire caliente cerca de la superficie puede comenzar a girar mientras se eleva a través de pequeños segmentos de aire más frío más arriba.

Spotted a dust devil. You can see it in the distance behind my robotic arm in this enhanced/processed view. The dust devil is moving right to left and creating whirlwinds of dust in its path. pic.twitter.com/t18DxdcSTw

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 16, 2021