El asteroide que se acerca a la Tierra tiene por nombre “99942 Apophis”, pero también lo han bautizado como “Dios del caos”, y estará cerca de nuestro planeta en 2021, 2029 y 2068. Esta última fecha es la que más preocupa a los astrónomos.

En cálculos anteriores hubo posibilidades de que se impactara con el planeta. El asteroide que se acerca a la Tierra estará más próximo el 6 de marzo, pero el Instituto de Astronomía de Hawái negó que haya un riesgo para el planeta.

El “Dios del caos” es conocido por sus acercamientos a la Tierra. Durante el siglo XXI fue el centro de atención y estudio de varios expertos en astronomía.

Los estudios han sido realizados por el astrónomo Dave Tholen y sus colaboradores quienes utilizaron el telescopio japonés Subaru, en Mauna Kea, Hawái. Los resultados publicados en “Earth & Sky”, sugieren que el asteroide tiene un diámetro estimado de 340 a 370 metros y se desplaza a más de 170 metros por año desde su posición orbital.

El “Dios del caos” forma parte de los asteroides que durante los últimos años los astrónomos han rastreado y calificado como objetos celestes que se desplazan muy cerca de la Tierra. Durante su trayectoria, y por su cercanía al planeta, el asteroide ha sido fotografiado por algunos telescopios terrestres virtuales.

El Virtual Telescope Project consiguió una imagen del asteroide mediante una exposición de 300 segundos en el cielo. Aparece como un pequeño punto blanco marcado con una estela del lado derecho.

Asteroid #Apophis is well visible again, here it is our latest image, looking forward to share it live next month.#asteroids #AsteroidDay #AsteroidDayItalia

👇👇👇https://t.co/hYYVxXe6of pic.twitter.com/RFQWcCc7NH

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) February 17, 2021