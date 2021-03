La nueva creación de Boston Dynamics es Stretch, un robot multipropósito especialmente diseñado para hacerse cargo de instalaciones de almacenamiento y centros de distribución; su principal función es movilizar rápidamente todo tipo de cajas y embalajes.

La firma estadounidense aseguró que entre las virtudes de su nueva máquina está su base móvil omnidireccional, que le permite desplazarse fácilmente por los muelles de carga, maniobrar en espacios reducidos y adaptarse a los cambios en la configuración del almacén.

También tiene un brazo ligero, una pinza inteligente que puede manejar una amplia variedad de cajas y una visión artificial. Pero eso no es todo, pues Stretch es capaz de identificar a proveedores y destinatarios, así como trasladar cada envío a donde corresponda.

Actualmente, Boston Dynamics busca compradores interesados en tomar parte en los ensayos piloto del robot, que incluirán la descarga de camiones. Pero el lanzamiento comercial del proyecto está programado para algún punto de 2022.

