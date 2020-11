Las plataformas de streaming se han convertido en una manera en la que la tecnología sirve para hacer más amena la vida. Desde hace varios años, Netflix inició lo que muchas otras empresas han seguido y continuado. Ahora, es el turno de Disney con su nueva plataforma Disney+.

Desde que la compañía anunciara “por error” en su Twitter el lanzamiento de este servicio, los internautas han estado al pendiente de cualquier otro aviso. A través de la plataforma del pajarito azul, la compañía anunció que Disney+ llegará a México y Latinoamérica el 17 de noviembre. Estamos a escasos días del lanzamiento oficial en el país.

Hasta donde se sabe, Disney+ va a estar disponible para casi cualquier dispositivo con acceso a internet. La plataforma estará disponible para diversos modelos de smartphones, tabletas (de iOS y Android); smart TVs, navegadores web y más.

Los temas alrededor del contenido que ofrecerá la plataforma han causado diferentes reacciones entre los internautas. Hasta hace poco tiempo, una buena parte del catálogo de Disney se podía encontrar en Prime Video. Por ejemplo, películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) o algunos otros de sus clásicos animados como El Rey León o Toy Story.

Sin embargo, desde el anuncio oficial sobre la llegada de Disney+ a la región latinoamericana y México, se reportó que esta plataforma se convertirá en el “único servicio” en ofrecer el catálogo de de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Además de otros contenidos como series, películas para televisión, documentales, shows, conciertos, eventos y programas especiales. En pocas palabras, este nuevo servicio de streaming será el único donde se puedan encontrar las producciones de la compañía y de otras de sus marcas.

Precios

En cuanto a precios, la plataforma ha iniciado su periodo de preventa a fin de “preparar terreno” para su lanzamiento oficial previsto para el martes 17 de noviembre. Como parte de esa estrategia, Disney+ ha anunciado un precio promocional. Esta oferta, que estará disponible para México del 3 al 16 de noviembre, abarca un año de suscripción del servicio por un precio de mil 359 pesos.

Hasta el momento, no hay palabra sobre otro tipo de suscripción para este servicio. Sin embargo, se espera que también se habilite un plan mensual para los usuarios que así lo requieran. De cualquier modo, quienes deseen contratar el servicio, lo pueden hacer a través de la página de preview de Disney+.

La suscripción al servicio le permitirá a los fanáticos ver contenido en cuatro pantallas en simultáneo, además de que podrán disponer de “descargas ilimitadas hasta en diez dispositivos”. Asimismo, cuenta con “más de 100 títulos en calidad HD 1080/UHD 4K y funciona con HDR en dispositivos compatibles con HDR 10/Dolby Vision”. También mencionan que “algunos títulos seleccionados estarán disponibles en 4K”.

Compatibilidad

En el centro de ayuda de Disney+, se menciona que el servicio es compatible con “dispositivos móviles, navegadores web, consolas de videojuegos, decodificadores y televisores inteligentes”. Esta es la lista completa.

Los usuarios de Android podrán acceder a Disney+ en “cualquier teléfono o tableta Android que sea compatible con el la versión 5.0 Lollipop o posterior”. También se recomienda usar una conexión a internet de alta velocidad y el software más reciente (en el dispositivo y la aplicación). Se especifica que los dispositivos Android Open Source no son compatibles.

Disney+ es compatible con los siguientes dispositivos Apple: iPhone y iPod Touch con iOS 11 y posteriores. Por su parte, las iPad requerirán de iOS/iPadOS 11.0 y posteriores. En cuanto a las tabletas Fire de Amazon, el servicio será compatible con todos los modelos con sistema operativo Fire 5.0 y versiones más recientes.

El servicio también es compatible con Android TV tanto en televisores como en decodificadores de televisión; la app se podrá instalar desde la Play Store. Se recomienda contar con Android 5.0 Lollipop o más reciente, además de una buena conexión de internet. También es compatible con decodificadores de televisión que usan Android TV, incluidos NVIDIA Shield TV y Mi Box.

También es compatible con televisores LG del 2016 y posteriores con WebOS 3.0 en adelante. Desafortunadamente, los modelos LG con NetCast OS no son compatibles, así como tampoco lo es el navegador web de ningún televisor de esta marca. Por otro lado, sí es compatible con los televisores Samsung del 2016 y posteriores, que admitan video en HD e integren el sistema operativo Tizen. No obstante, los televisores Samsung con Orsay o que tienen el navegador web incorporado, no son compatibles.

Disney+ también estará disponible para dispositivos Fire TV y televisores inteligentes de Fire TV Edition; Apple TV HD (de cuarta generación o posterior) y Apple TV 4K con tvOS 11.0 y posterior; PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 Slim, PlayStation 4; Xbox One, Xbox One S, Xbox One X; Apple TV de 3ra y 4ta gen así como Apple TV con tvOS 11.0 o posterior compatibles con AirPlay, y televisores con AirPlay2. Además de la Chromebook y varios modelos de Roku.

Asimismo, es compatible con la mayoría de los navegadores web. Para disfrutar de una buena experiencia, se recomienda utilizar la versión más reciente del navegador.

En sistema operativo Windows: Chrome 75 y Firefox 68 (o posteriores) son compatibles con Windows 7 y posteriores; Edge, con Windows 10 y posteriores; e Internet Explorer, con Windows 8.1 y posteriores.

En macOS: Chrome 75 y posteriores son compatibles con macOS 10.10 y posteriores; a partir de Safari 11, con macOS 10.12 (Sierra) en adelante; Firefox 68 y posteriores son compatibles con macOS 10.9 y posteriores.

En cuanto a Chrome OS, es compatible con Chrome OS 79 en adelante.

También es importante aclarar que la reproducción en navegadores móviles no es compatible; para eso se debe descargar la app. Tampoco lo son los navegadores de televisores inteligentes, videoconsolas y otros dispositivos similares. Asimismo, se debe hacer mención que actualmente, el servicio no estará disponible para Linux.