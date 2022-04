Los últimos años del E3 han sido complicados, adaptándose con versiones digitales durante la pandemia, pero en 2022 la situación empeoró. El E3 digital planeado para este año ya fue cancelado, será la primera vez después de 27 años que no tendremos el evento más grande de los videojuegos en el año.

Will Powers reveló en su cuenta de Twitter que ya recibió un correo por parte de los organizadores del E3 que el evento de 2022 fue cancelado de manera definitiva. IGN también confirmó la existencia de dicho correo con la notificación.

Just got an email… It's official, E3 digital is official cancelled for 2022. Lots of mixed feelings about this…

