Más de un año recorriendo Marte y el rover Perseverance de la NASA continúa con los encuentros sorpresa. Por su puesto que esto no se trata de una prueba de alguna civilización marciana, es basura que viajó desde la Tierra. Ese trozo de papel de aluminio brillante formó parte de una manta térmica que protegió al robot.

«Mi equipo ha encontrado algo inesperado: Es un trozo de manta térmica que creen que puede proceder de mi etapa de descenso, el cohete propulsor que me hizo aterrizar el día del aterrizaje en 2021», se lee en la cuenta oficial de Twitter del rover.

My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 15, 2022