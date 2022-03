Luego de terminar con la alineación de sus espejos, el observatorio espacial de diez mil millones de dólares tomó la foto nítida de una estrella y, de acuerdo con ingenieros de la NASA, el resultado final fue mucho mejor de lo que esperaban.

A esta estrella la denominan 2MASS J17554042+6551277, también conocida como TYC 4212-1079-1, y su ubicación está a más de dos mil años luz del James Webb.

La óptica del telescopio es tan sensible que al fondo de la foto puede apreciarse una gran cantidad de galaxias.

Small adjustments, major progress!

Having completed 2 more mirror alignment steps, #NASAWebb’s optical performance will be able to meet or exceed its science goals. Now that’s good optics! 😉 https://t.co/lGUdT9emkD #UnfoldTheUniverse

Curious about this image? Thread ⬇️ pic.twitter.com/OQXb20rrL7

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) March 16, 2022