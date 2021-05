Elon Musk, dueño de la empresa espacial Space X, podría convertirse en un nuevo superhéroe al proponer una solución para salvar a la Tierra del impacto de un asteroide.

Desde hace unas semanas, la NASA hizo pública una simulación sobre qué ocurriría si un asteroide fuera a impactarse contra el planeta.

Con este ensayo, la organización estadounidense aseguró que no habría tiempo de reaccionar de forma adecuada. Después de la conferencia se concluyó que el planeta Tierra está desarmado ante el posible impacto de un asteroide.

Hasta ahora, no hay ningún asteroide que amenace a la Tierra, pero en algún momento uno podría acercarse lo suficiente. Por esa razón, tanto la NASA como otras agencias están intentando prepararse para un evento así.

“Estos ejercicios en última instancia ayudan a la comunidad de defensa planetaria a comunicarse entre sí, y con nuestros gobiernos, para garantizar que todos estemos coordinados en caso de que se identifique una amenaza de impacto potencial en el futuro”; de acuerdo con un comunicado de prensa de la oficial de defensa planetaria de la NASA, Lindley Johnson.

Elon Musk emitió una respuesta ante esta situación, la cual consiste en desarrollar cohetes más grandes y avanzados para desviar a los asteroides.

Un usuario en twitter, cofundador de una compañía llamada Coder, retuitéo la nota de un medio estadounidense y mencionó a Elon Musk.

“@elonmusk should be more focused on earth”

Umm…

“NASA simulated an asteroid, couldn't engineer a solution to avoid impact in the allotted time period” https://t.co/IApxWCZ5eI

