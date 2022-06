Ciudad de México 08 de Junio 2022.- La empresa EdTech B2B de programas de entrenamiento basado en cohortes que prepara a las compañías de Latinoamérica para la era digital, Kurios, anunció su llegada a México, donde el 87 por ciento de las organizaciones aceleró su adopción digital, a partir de la pandemia, mientras que 88 por ciento tuvo que reinventar su modelo de negocio, de acuerdo con datos del sector.

En un comunicado, la firma añadió que, previo a su llegada a México, ha recaudado una ronda de capital semilla de 2.3 millones de dólares.

Entre sus fondos y ángeles inversores están Y Combinator, la aceleradora más prestigiosa del mundo que ha invertido en empresas como Stripe, Dropbox, Coinbase, Rappi entre otros.

Asimismo, Rethink Education, John Danner, Austen Allred (Fundador de Lambda School), Dan Sommer y David Berger (Ex-Fundadores de Trilogy Education), Rob Cohen (Ex-COO y CFO de 2U, y Ex-CFO y Board Member de The Princeton Review), Harvard Management Company, University of Michigan, Necessary Ventures, Integra Groupe, y ejecutivos de la industria tech de empresas como Amazon, Uber, Netflix, Google y Dropbox.

“Nuestra misión es lograr que las personas, profesionales y empresas se conviertan en la mejor versión de sí mismas, y que de esta manera puedan revolucionar las diferentes industrias en las que operan.

Para esto, en Kurios, brindamos programas de entrenamiento en habilidades digitales de negocios de última generación, brindados por profesionales expertos de firmas globales como Stripe, Google, Amazon, Dropbox y Uber,” explicó el Co-founder y CEO de Kurios, Carlos Lau.

Kurios fue fundada en 2019, por Carlos y Luis Ubillas, quienes previamente se desempeñaron en firmas como Amazon y Uber.

En su experiencia, ambos identificaron una necesidad latente en el ecosistema empresarial latinoamericano: la adopción de habilidades digitales en el talento humano.

Actualmente, Kurios tiene oficinas en Estados Unidos, y opera en Perú, Colombia y ahora México.

Sus programas han empoderado a más de cuatro mil profesionales de más de 40 grandes compañías en la región, referentes de su sectores, como Walmart de México, Mercado Libre, Femsa, BanCoppel, Banorte Ab-Inbev, entre otros.

La plataforma arriba al país en un contexto en el que, a partir de la emergencia sanitaria, el aprendizaje a través de internet (e-learning) se posicionó como una de las alternativas de enseñanza con más auge internacionalmente.

Información de este sector revela que las inscripciones a cursos online en México presentaron un aumento del 114 por ciento, mientras que a nivel global creció 425 por ciento, con diferentes modelos, plataformas y recursos.

En el caso de Kurios los programas están enfocados a habilidades digitales de negocios, y van desde Estrategia de Crecimiento (Growth Strategy), Gestión de Productos Digitales (Product Management), toma de decisiones basada en Data, Gestión de e-commerce y Marketplaces, Diseño de Experimentos, Monetización Digital, y más.

Entre los sistemas que se han posicionado a la vanguardia del e-learning es el basado en cohortes, el cual se refiere a materiales interactivos a distancia, grabados y en vivo, donde un grupo de usuarios avanza a través de materiales y proyectos reales de trabajo en conjunto, con prácticas y aprendizajes basados en la retroalimentación dentro del mismo grupo; y cuyos programas tienen una duración fija.

En el caso de Kurios este periodo es de cinco semanas en promedio. Esto asegura un entrenamiento flexible e interactivo, que se traduce en un porcentaje de finalización de los programas de 90 por ciento, frente a un 6 o 7 por ciento que en promedio tienen cursos en línea masivos y abiertos, o MOOC´s, por sus siglas en inglés. (Infoqroo)