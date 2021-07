Gracias al Rover Curiosity de la NASA, que se encuentra en el cráter de Marte llamado Gale, científicos hallaron nuevas evidencias de posibles signos de vida antigua en el Planeta Rojo. Utilizando el instrumento integrado en el robot, CheMin, que analiza los minerales presentes en las rocas y el suelo, se llegó a la conclusión de que el agua súper salada destruyó dichos probables signos de vida.

Según los investigadores, hace miles de millones de años, “Marte albergaba sistemas de lagos que podrían haber sostenido la vida microbiana”. Sin embargo, a medida que el clima del planeta cambió, uno de esos lagos en el cráter Gale se secó, dejando restos de salmuera (agua súper salada), que se filtró entre los granos de tierra en el fondo del lago reseco y alteró las capas ricas en minerales de arcilla debajo.

“Solíamos pensar que una vez que estas capas de minerales arcillosos se formaron en el fondo del lago en el cráter Gale, se quedaron así, preservando el momento en el tiempo en que se formaron durante miles de millones de años”, dijo Tom Bristow, investigador principal y líder de CheMin, a un comunicado de la NASA.

“Pero las salmueras posteriores rompieron estos minerales arcillosos en algunos lugares, esencialmente restableciendo el récord de rocas”, agregó.

I used my CheMin instrument in a clay-rich area of Gale Crater to study mineral records with my team. The minerals can tell us about Mars’ ancient environment. It seems past super-salty water may have changed the history of these layers below the surface. https://t.co/19seHzn1vL pic.twitter.com/5Zl4YpeNhj

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) July 8, 2021