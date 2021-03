Hace unas cuantas décadas el recibir imágenes nítidas y a todo color desde el espacio era algo inimaginable, sin embargo, con los grandes desarrollos tecnológicos de los últimos años eso ya es posible, por lo que recientemente la NASA compartió las primeras imágenes del primer helicóptero que volará sobre el Planeta Rojo.

Por medio de su cuenta de Twitter la agencia espacial norteamericana publicó la imagen capturada por el Rover Perseverance sobre el helicóptero que el próximo mes de abril se planea sobrevuele por primera vez Marte.

Asimismo la NASA hizo una vista previa de la trayectoria de vuelo que seguirá a este dispositivo denominado “Mars Helicopter”.

Away goes the debris shield, and here’s our first look at the helicopter. It’s stowed sideways, folded up and locked in place, so there’s some reverse origami to do before I can set it down. First though, I’ll be off to the designated “helipad,” a couple days’ drive from here. pic.twitter.com/E9zZGQk5jQ

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 21, 2021