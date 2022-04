¿Está la humanidad cada vez más cerca de confirmar que hay vida inteligente más allá de nuestro planeta? Por lo pronto el Comando Espacial de EU confirmó un descubrimiento hecho por los doctores Amir Siraj y Abraham Loeb: el del primer objeto interestelar en la historia de la humanidad.

“Tuve el placer de firmar un memorando para confirmar que un objeto interestelar detectado previamente es de hecho un objeto interestelar, un hecho que ayudó a la comunidad astronómica en general”, dijo la semana pasada John Shaw, subcomandante del Comando Espacial.

6/ “I had the pleasure of signing a memo with @ussfspoc’s Chief Scientist, Dr. Mozer, to confirm that a previously-detected interstellar object was indeed an interstellar object, a confirmation that assisted the broader astronomical community.” pic.twitter.com/PGlIOnCSrW

— U.S. Space Command (@US_SpaceCom) April 7, 2022