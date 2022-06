Cancún, 24 de junio 2022.- Las tecnologías digitales podrían desempeñar un papel clave para facilitar la recuperación después de la pandemia de COVID-19, dijeron expertos en una cumbre regional de la industria en Cancún, México, organizada por Huawei con el apoyo de la UIT y Inteligencia GSMA.

“La pandemia de COVID ha tenido mucho impacto en la vida de casi todas las personas de la región. Por un lado, ha interrumpido nuestras vidas y provocado pérdidas desafortunadas y ha profundizado desafíos como la disparidad de ingresos y, por lo tanto, la brecha digital”, dijo César Funes, vicepresidente de Asuntos Públicos de Huawei para América Latina y el Caribe.

“Al mismo tiempo, ha hecho que sea más importante para las personas mantenerse conectadas durante la pandemia. El home office ha sido más común e incluso puede volverse parcialmente permanente”, agregó.

El veterano de la industria dijo que es necesario invertir en tecnologías digitales y fortalecer la infraestructura digital para acelerar la recuperación.

“Alrededor del 93% de la población está cubierta por una red de banda ancha móvil, lo que refleja las inversiones de los operadores durante la última década. Sin embargo, aproximadamente el 38% de la población cubierta pero que aún no utiliza Internet móvil se enfrenta a barreras que no son la cobertura”, dijo Lucas Gallitto, Director de GSMA para América Latina.

“Esta brecha de uso revela la importancia de trabajar en políticas públicas integrales para la inclusión digital, especialmente a raíz de la demanda sin precedentes de conectividad resultante de la pandemia”, añadió.

“Además de eso, es aún más necesario que usemos tecnologías digitales e invirtamos en cerrar la brecha digital a medida que se vuelven cada vez más esenciales para nuestras vidas, para que en el futuro podamos tener una recuperación más rápida en nuestra vida y economía y un desarrollo más sostenible”, reiteró por su parte César Funes de Huawei.

Los expertos en el evento observaron que durante la pandemia de COVID-19, la conectividad a Internet se ha convertido en una parte integral de nuestra vida diaria, y que el comercio electrónico ha crecido dramáticamente en la región.

En Colombia y México aumentó la presencia comercial con sitios web que crecieron un 800%, así como un 360% en Brasil y Chile y que las plataformas han sido clave para el rápido crecimiento del comercio electrónico.

“Las nuevas plataformas estarán más desarrolladas en esta región y serán la base de una explosión potencial de la nueva economía digital con la llegada del 5G, la expansión de las redes de Fibra Óptica, la Nube, Edge Computing, Internet de las Cosas, Robótica, Video avanzado, y su Inteligencia Artificial como principal impulsor”, dijo Marcelo Motta, ejecutivo de Huawei Brasil.

Un experto en el evento estima que un aumento del 20 por ciento en la inversión en TIC generará un crecimiento económico adicional de 1 punto porcentual.

“Las capacidades clave de 5G, incluidas velocidades más altas y latencia ultrabaja, pueden permitir soluciones innovadoras para las empresas que buscan formas de aumentar la productividad después de la pandemia. Estas ganancias de productividad aumentarán el impacto positivo que las tecnologías y los servicios móviles ya tienen en la economía de la región”, dijo Lucas.

También hablando en el evento, Fernando Liu, jefe de Huawei Cloud para América Latina y el Caribe, dijo que el crecimiento futuro en la región de América Latina y el Caribe será impulsado por fintech (tecnologías financieras), educación, comercio electrónico, y entretenimiento.

“La educación es la base de la sociedad y cultiva talentos en varias industrias verticales. En segundo lugar, el comercio electrónico y el entretenimiento son los dos principales motores del crecimiento económico en América Latina y el Caribe. Muchos estilos de vida nuevos, como las compras en línea, los juegos, e incluso el canto, se están volviendo cada vez más populares. El negocio virtual es ahora una mayoría de consumo. Finalmente, fintech es el motor de todas estas industrias. Fintech facilita los pagos para todos y facilita los negocios para todas las empresas”, expresó.

“Obviamente, el crecimiento del sector digital ha cobrado impulso en América Latina y el Caribe, y esperamos ver un crecimiento explosivo en algunos de estos nuevos negocios como el comercio electrónico, dado el tamaño de la economía y la población de América Latina y el Caribe” comentó.

Los expositores de la industria señalaron que es importante invertir en infraestructura digital y definir estrategias digitales nacionales buenas y adecuadas para lograr este crecimiento en la región.

El emprendimiento en América Latina y el Caribe ha estado creciendo rápidamente con más y más empresas emergentes y algunos clústers para producir un mejor ecosistema.

Las personas en diferentes industrias comenzaron a darse cuenta de que podrían potencialmente aumentar la productividad al adoptar nuevas soluciones digitales. En simultánea, los formuladores de políticas públicas están viendo la importancia de esto y también se están moviendo más rápido.

“Es por ello que se solicitan esfuerzos para impulsar el despliegue de redes inalámbricas y de fibra óptica para impulsar el desarrollo de un sector digital robusto”, dijeron los expertos.

“Nos gustaría sugerir que las autoridades nacionales elaboren o actualicen sus estrategias digitales nacionales para aprovechar todas estas oportunidades”, dijo César Funes.

“Al mismo tiempo, debemos tener cuidado de abordar algunos de los desafíos que han aumentado debido a la pandemia de COVID, como la brecha digital ampliada que a menudo acompaña al aumento de la tasa de pobreza. Para esto, necesitamos involucrar a todos los actores y partes interesadas para abordar estos desafíos juntos”, puntualizó.

Por otra parte, la Unión Internacional de Telecomunicaciones también pidió esfuerzos para aumentar la conectividad en la región.

“La UIT está invitando a todos los actores del ecosistema digital a formar parte de una gran alianza para la conectividad. Partner2Connect es la gran coalición que la organización está promoviendo para que antes de 2030 todos los ciudadanos del mundo estén conectados a la banda ancha. Hasta la fecha, más de 368 promesas han sido declaradas por los Estados miembros de todo el mundo, empresas, asociaciones, etc. y este ICT Latam 2022 no solo nos permite desarrollar ITEC 2022 sino también seguir promoviendo acciones para conectar a todos los no conectados”, dijo Carlos Lugo, Oficial de Desarrollo e Innovación de la UIT para las Américas.