Una de las grandes sorpresas del Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 fue la aparición de Hideo Kojima, quien por fin confirmó que su estudio está trabajando en un nuevo proyecto junto con Microsoft y Xbox. La noticia emocionó a muchos, pero al parecer decepcionó bastante a algunos jugadores, sobre todo usuarios de PlayStation.

El anuncio corrió como la pólvora en redes sociales y mientras algunos lo celebran, otros decidieron arremeter contra el creativo japonés. ¿La razón? Creen que está traicionando a Sony y PlayStation, pues durante años sus juegos han sido insignias de las compañías. Así pues, piden que su juego con Xbox se cancele o llegue a PlayStation.

Muchos jugadores celebraron la alianza entre Kojima Productions y Xbox, pues saben que Hideo Kojima es uno de los creativos más destacados de toda la franquicia. Algunos fans agradecieron de que por fin su estudio abra sus puertas y ahora esté colaborando con otra gran compañía.

Sin embargo, no todos se tomaron bien la noticia. Hay fans de Kojima y seguidores de PlayStation que afirmaron estar tristes, pues aseguraron que ahora no podrán jugar su nuevo proyecto ya que no estará en las consolas de Sony.

Otros jugadores fueron más radicales y arremetieron contra el creativo y lo llamaron traidor. Por alguna razón, también hubo personas que creen que Kojima le debe gran parte de su éxito a PlayStation, por lo que debería demostrar lealtad. Por otro lado, algunos creen que fue PlayStation quien provocó que Kojima fuera con Xbox.

Usuarios de redes sociales tomaron con humor algunas declaraciones y recalcaron que Kojima Productions al final es un estudio independiente, por lo que es una buena noticia que pueda colaborar tanto con Xbox como con PlayStation.

@HIDEO_KOJIMA_EN damn traitor you are!

Feeling sad that after so many years loving the awesome games by @HIDEO_KOJIMA_EN i won’t be able to play the next one as it won’t be on PlayStation… Ah well, you gotta do what you gotta do. And too bad @PlayStation wasn’t able to keep him.

@HIDEO_KOJIMA_EN TRAITOR TO PLAYSTATION WHO HELPED YOU START UP KOJIMA PRODUCTIONS AND US THE FANS

Also its HILARIOUS that people are saying Hideo Kojima sold out and betrayed Playstation 🤣🤣

LIKE CMON!!!! ITS A DAMN PARTNERSHIP AND KOJIMA PRODUCTIONS IS AN INDEPENDENT STUDIO!!!

— Angel.S (@Angel95S629) June 12, 2022