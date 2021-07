Como cada año, Apple lanzará un nuevo modelo de iPhone, el smartphone que desde 2007 ha innovado en funciones, características y hasta en colores. A ciencia cierta no se sabe cuándo será anunciado, pero si consideramos que en 2020 los cuatro iPhone 12 fueron presentados a mediados de octubre, eso nos da una idea de que será entre ese mes y noviembre de este año cuando la firma de Cupertino haga un evento especial dedicado a su nuevo teléfono.

Tal como ocurrió el año pasado, Apple fue muy hermético respecto de la información que se filtraba sobre su nuevo celular, además, a eso se le sumó que la pandemia de Covid-19 retrasó la producción y distribución del mismo, por lo que su tan esperada presentación tuvo que postergarse hasta el tercer trimestre del año.

En esta ocasión no se habla de un retraso, pero lo cierto es que todo lo que sabemos sobre el nuevo iPhone 13 son meros rumores o supuestas filtraciones de dataminers.

Mucho se ha dicho que este nuevo smartphone de Apple incursionará por primera vez en el mercado de los teléfonos plegables, pero este dicho ha venido circulando desde varios años atrás, por lo que no se sabe si la firma liderada por Tim Cook realmente quiera subirse a esta tendencia, ya que llegaría tarde, pues marcas como Motorola o Samsung ya tienen sus teléfonos plegables desde hace mucho tiempo.

De igual forma circulan versiones de que el nuevo smartphone de Apple vendrá también en cuatro modelos: iPhone 13 Mini (5.4”), iPhone 13 (6,1”), iPhone 13 Pro y 13 Pro Max (ambos de 6,7”); una filtración de Weibo apunta a que estos teléfonos también llegarían con una nueva disposición de las lentes de cámara en la parte posterior.

Y en recientes días, Everything Apple y Peng Phones dijeron que el iPhone 13 vendría en tres colores: negro mate, anaranjado y rosa; mientras que el dataminer coreano llamado Lanzuk dio a conocer en su blog que en el caso del iPhone 13 Pro vendría en cuatro colores exclusivos sólo para este modelo: negro mate, plateada, dorado rosa (rosa pálido) y dorado atardecer (semejante al color bronce).

De hecho, en redes sociales hay fotos sobre cómo lucirían estos supuestos colores exclusivos de la versión Pro del iPhone 13. Pero es importante reiterar que todo se trata de rumores y que al final, Apple podría no lanzar los teléfonos como se decía en redes.

