Como todos sabemos, Apple lanzó en septiembre iOS 14, la nueva actualización del sistema operativo de iPhone, el cual tiene compatibilidad en prácticamente todos sus teléfonos recientes, es decir, desde el SE hasta el nuevo 12 Pro Max.

iOS 14 trajo consigo una totalmente renovada pantalla de inicio, en la que destaca por mucho la opción de poder acomodar nuestras aplicaciones en widgets y categorías, tal como lo podían hacer ya los usuarios con dispositivos Android.

Asimismo, hubo cambios en Siri, la visualización de llamadas entrantes, así como la llegada de la tan esperaa función Picture in picture, con la que podemos seguir viendo nuestros videos sin necesidad de pausarlos o quitarlos cuando abrimos otra aplicación.

La firma de Cupertino actualiza cada año el sistema operativo de sus teléfonos con el objetivo de tenerlos a la vanguardia y de añadir nuevas funciones y aplicaciones que vayan de acuerdo con las tendencias y necesidades de los usuarios.

Lo que se dice de iOS 15

Entonces para nadie es un secreto ya que en 2021 llegará la nueva actualización a iOS 15, de la cual algunas filtraciones indican que podría ser lanzada el 15 de septiembre durante un evento especial de Apple.

Algunos rumores sobre esta nueva actualización del sistema operativo de iPhone apuntan a que éste traerá la posibilidad de poder interactuar con los widgets, la renovación completa de la aplicación Música, así como la posible llegada de una app de realidad aumentada creada por expertos de Cupertino.

Asimismo, al parecer algunos medios especializados pronostican que algunos modelos populares de iPhone ya no serían compatibles con iOS 15; el sitio israelí The Verifier señala que los teléfonos con un chip A9, es decir, iPhone 6s, iPhone 6s Plus y iPhone SE de primera generación ya no se actualizarán el próximo año.

Esto debido a que estos iPhone tiene un ciclo de vida estimado de seis años, durante los cuales han recibido el mismo número de actualizaciones de sistema operativo; esto querría decir que iOS 15 sólo estaría disponible a partir de los iPhone 7 en adelante, que en 2021 estarían cumpliendo cinco años en el mercado, por lo que tendrían garantizadas las actualizaciones hasta 2022.